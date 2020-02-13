Шкаф купе: как грамотно продумать внутреннее наполнение

Заказывая шкафы купе, вы можете выбрать не только дизайн гарнитура, но и спланировать его внутреннее наполнение. В купе с правильно подобранной конфигурацией полок и секций точно поместятся все вещи, даже если вы тот еще “Плюшкин”. Правда, позаботиться о планировке внутренних отсеков нужно еще на этапе выбора модели. Если вы как раз в поисках подходящего варианта, берите на вооружение наши советы – и у вас все получится.

Секция для вешалок

Закажите несколько отделений для вешалок разной высоты, например, для коротких и длинных вещей. Секция для курток, блузок и кофт должна иметь высоту 80-100 см, а отдел для платьев и пальто – 1,5-1,6 м.

Измерьте длину одежды, которая будет храниться в гарнитуре, и прибавьте к самой большой длине 20 см. В шкаф с одним отделением обязательно ставят пантограф (чтобы штангу для одежды можно было переместить вверх или вниз).

Важно! Ширина штанги должна быть больше, чем отсека с полочками. Длинные полки и штанги также нужно укрепить специальными перегородками, иначе они сломаются под весом вещей.

Полки шкафов-купе

Условно мебель с раздвижными дверцами делят на три части: антресоли (верхняя часть) – для предметов, которыми пользуются очень редко, средняя – для одежды, которую вы носите каждый день, нижняя – обувная. Полки всех уровней могут быть встроенными или выдвижными. Выдвижные варианты обеспечивают полный доступ к вещам, но стоит учесть, что мобильный механизм всегда выдерживает предметы меньшего веса, чем неподвижный.

Верхние полки зачастую имеют высоту 40-60 см, обычно там хранят объемные предметы – пледы, подушки и т.д. Высота отделений для одежды должна составлять минимум 40 см, а для книг – от 20 см. Нижние полочки для обуви должны быть отделены от секции с вещами на штанге, иначе одежда рискует испачкаться.

Ящики, сетки, корзины

Обычно в ящиках хранят нижнее белье, носки, медикаменты, косметические принадлежности и аксессуары. В корзины тоже можно сложить мелкую одежду – нижнее белье и носки. В таких емкостях они будут постоянно проветриваться, а найти нужный предмет в «открытом» отделении всегда легче. На сетки ставят обувь и кладут зонтики. Правда, это самый недолговечный элемент – со временем эластичный материал растянется, и его придется заменить.

Секреты размещения габаритной мебели в интерьере

Глубина вещевого шкафа колеблется от 45 см (самые «мелкие» варианты) до 70 см и больше. Если стандартная мебель кажется слишком громоздкой, и вам не хочется «занимать место» у стены, рассмотрите встроенную модель для ниши.

Глубокую модель можно также использовать для зонирования помещений. В этом случае он будет не только занимать место, но и отделит смысловую зону в вашей спальне, например, мастерскую или рабочее место.

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