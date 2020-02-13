В Кабмине рассматривают возможность переписи населения Крыма и Донбасса через спутники

Дубилет пока не знает, насколько точно можно посчитать население через спутники.

В Кабмине изучают возможность использовать данные спутника, чтобы осуществить перепись населения на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму. Об этом рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет "Украинскому радио".

Он отметил, что уже встречался с представителями ООН, которые будут помогать воплотить этот проект. Однако он сложный, и министр пока не знает, насколько точно можно оценить через спутники количество населения.

Дубилет также добавил, что похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью.

Напомним, Кабмин собирается отказаться от традиционной переписи населения. Дубилет считает, что при помощи данных мобильных операторов и электронных реестров была получена "достаточно точная модель" для подсчета численности населения Украины. Она показала, что в стране осталось всего 37,289 млн человек.

Общественная организация "Украинский центр общественных данных" допускает, что электронная перепись, проведенная Дубилетом, была сделана простым умножением на 0,888 цифр Госслужбы статистики. Дубилет фальсификацию переписи отрицает.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.