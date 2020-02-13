В зоне ООС задержали российского наемника

Он был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

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В зоне проведения Операции Объединенных сил в районе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТГ "Пивнич" задержали рядового российско-оккупационных сил.

В штабе ООС его назвали Ста...енко Владиславом Руслановичем, 1995 года рождения. В момент задержания он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

При себе у него нашли адресную справку и сумку с личными вещами. Его опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции ОС.

"Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе. Известно, что он проходил службу на должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск", – добавили в штабе.

Напомним, в Архангельской области (Россия) задержали боевика "ДНР" Бенеса Айо, известного также под прозвищем "Черный Ленин". Он был задержан по запросу Украины.