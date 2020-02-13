За 12 февраля боевики трижды открывали огонь на Донбассе

За 12 февраля в зоне боевых действий на Донбассе российские вооруженные формирования трижды открывали огонь.

Потерь с украинской стороны нет, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

"Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Район Новотошковского обстреляли их гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Пивденного стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Ореховым – из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, 12 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске обсудили участки разведения войск на Донбассе и фактически договорились сделать одним из них район н.п. Гнутово.