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За 12 февраля боевики трижды открывали огонь на Донбассе

Они применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы. 

За 12 февраля боевики трижды открывали огонь на Донбассе
Фото: Макс Левин

За 12 февраля в зоне боевых действий на Донбассе российские вооруженные формирования трижды открывали огонь. 

Потерь с украинской стороны нет, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

"Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Район Новотошковского обстреляли их гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Пивденного стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Ореховым – из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, 12 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске обсудили участки разведения войск на Донбассе и фактически договорились сделать одним из них район н.п. Гнутово.

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