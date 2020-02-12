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"Укрпочта" приостановила прием посылок в Китай

Решение связано со значительным сокращением авиарейсов в Китай.

"Укрпочта" приостановила прием посылок в Китай
Фото: Укрпошта

АО "Укрпочта" с 12 февраля временно приостановила прием почтовой корреспонденции и посылок из Украины в Китай.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты, передает Укринформ.

Все отправления в Китай, принятые до вторника, 11 февраля, будут доставлены, но общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Со среды, 12 февраля, их прием временно приостановлено.

В "Укрпочте" заявили, что никаких запретов со стороны Национальной почты Китая пока нет, но из-за значительного сокращения большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в эту страну временно приостановлено.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения в связи со вспышкой коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения.

Никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. У официальных назначенных почтовых операторов-партнеров "Укрпочты" все отправления проходят строгую проверку, рентген-досмотр, запрещенные либо опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ.

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