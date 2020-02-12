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В Киеве арестовали подполковника Нацгвардии, который сбил двух детей

Дети ожидали школьный автобус на обочине.

В Киеве арестовали подполковника Нацгвардии, который сбил двух детей
Фото: Александр Рудоманов

Сегодня, 12 февраля, Печерский райсуд арестовал подполковника Нацгвардии, который в декабре сбил двух школьников. Об этом сообщил пресс-центр Военной прокуратуры центрального региона.

Утром 9 декабря 2019 года в Бориспольском районе Киевской области подполковник превысил разрешенную в населенных пунктах скорость. В результате чего он не справился с управлением и наехал на двух малолетних пешеходов, ожидавших школьный автобус на обочине. В автомобиле вместе с подозреваемым находились еще двое военнослужащих Нацгвардии.

В результате ДТП дети получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 7 декабря в Житомирской области задержали полицейского, который накануне насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП.

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