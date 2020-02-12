В эту сеть входили 78 учетных записей фейсбука, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в инстаграме.

Компания Facebook удалила сеть аккаунтов, которые были связаны со спецслужбами РФ и в основном работали в Украине. Об этом сказано в опубликованном Facebook заявлении.

Сеть была создана для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины и нескольких других стран. В компании подчеркнули, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования людьми.

В сеть спецслужб РФ входили 78 учетных записей фейсбука, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в инстаграме.

Пользователи этих аккаунтов изображали из себя местных жителей, используя фальшивые данные.

После расследования в Facebook выяснили, что это скоординированная работа по распространению недостоверной информации, связанная с российскими разведывательными службами.

Сеть публиковала контент на русском, украинском и английском языках о местной политике, общественных деятелях, якобы утечках из СБУ, связанных с «этническим напряжением» в Крыму и падением «Боинга» MH17 на Донбассе. Некоторые из пользователей представлялись журналистами и пытались связываться с политиками, общественными деятелями и журналистами.

Facebook также опубликовал примеры публикаций по этой пропагандистской сети.

Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook

Помимо российской сети аккаунтов, Facebook удалил схожую сеть в Иране, которая была ориентирована в основном на США, а также сеть, возникшую в Мьянме и Вьетнаме, ориентированную на аудиторию Мьянмы.

Напомним, в ноябре 2019 года сообщалось, что Facebook объявил о запуске программы Facebook Protect, предназначенной для обеспечения безопасности учетных записей кандидатов на политические должности, выборных должностных лиц или штабов.

Ранее Facebook удалил 50 российских учетных записей в Instagram перед выборами в США.