Займется ли АМКУ техгигантами?

Мировые лидеры рынка информационных технологий - Facebook, Amazon, Google, Apple и другие - находятся под пристальным вниманием антимонопольных и налоговых органов многих стран. К ним есть несколько вопросов. Например, в ЕС хотели бы, чтобы техгиганты платили в казну европейских стран столько же, сколько они платят у себя в США - какая разница, где физически находится штаб-квартира, если деньги они зарабатывают на европейцах. Претензии от малого и среднего бизнеса сводятся, главным образом, к несправедливому алгоритму работы поисковых систем, когда в топ списка попадают только привилегированные компании.

Фото: bankomet.com.ua

Лидерами процесса, как и положено, являются США. Там идет несколько расследований на федеральном уровне и не только. Например, для разбирательства с Google объединились 50 штатов и территорий США.

Минюст работает с Google и Apple. Федеральная торговая комиссия занялась Amazon и Facebook, который ранее оштрафовали на 5 млрд долл. за ненадлежащую защиту личной информации пользователей. В феврале 2019 года это же ведомство создало специальный департамент в структуре бюро по конкуренции, в который вошли 17 юристов, специализирующихся на правоприменении в технологической сфере. Этой темой также занимаются Сенат и Палата представителей Конгресса США. Интерес у госорганов вызвали и некоторые сделки, например, покупка Facebook приложений Instagram и WhatsApp.

В 2015 году Федеральная антимонопольная служба России начала дело против Google по жалобе Яндекс после того, как последний не смог установить свои сервисы на телефоны некоторых производителей перед поступлением их в продажу. Google пытался пояснить, что пользователи сами могут загрузить программы конкурентов после покупки смартфона. Но этот довод не убедил российские власти в том, что принцип равноправия на рынке нарушен. Все закончилось в 2017 году мировым соглашением под угрозой большого штрафа и выполнением американской компанией требований ФАС - деактивировать предустановленные приложения и проинформировать пользователей о возможности установки разных программ.

В 2016 году Еврокомиссия также выступила против требований Google к производителям мобильных устройств изначально устанавливать браузер Chrome. По итогам исследования оказалось, что более 95% поисковых запросов на устройствах с Android выполнены через программы Google. В то же время на гаджетах с альтернативной операционной системой Windows Mobile с поисковиком Bing люди использовали Chrome только в 25% случаев. В итоге в 2018 году компании выписали штраф на 4,3 млрд евро.

Комиссия по конкуренции Индии недавно сообщила, что проанализирует работу Amazon и Flipkart, купленного в 2018 году Walmart за 16 млрд долл, в связи с жалобами на создание неравных условий для бизнеса на своих платформах. В прошлом году она уже оштрафовала Google на 21 млн долл. за злоупотребление доминирующим положением.

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей в этом году планирует начать слушания в связи с проблемами у сервиса мобильной рекламы Unlockd после запрета загружать его на платформу Google. Ведомство проверит, нарушены ли положения конкурентного законодательства, запрещающего компаниям с существенной рыночной властью ограничивать конкуренцию.

Конечно, не всем нравится повышенный интерес к технологическим гигантам. В основном, против выступают бизнесмены, получившие или рассчитывающие на инвестиции от монополистов. Так, британский сервис по доставке еды Deliveroo привлек в 2019 году 575 млн долл у группы инвесторов во главе с Amazon. После этого Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало расследование, опасаясь что сильный игрок выдавит другие компании. В ответ фонд Index Ventures, участвующий в софинансировании проекта, заявил, что такими действиями регулятор убивает конкуренцию британских стартапов с американскими и китайскими.

В Украине пока ничего не слышно о жалобах бизнеса в отношении технологических компаний или исследований этого рынка со стороны АМКУ. Очевидно, что комитет смотрит на эту сферу, но есть более актуальные темы для анализа.

В то же время в отношении налогообложения техгигантов мы идем в европейском фарватере. В парламент подан проект закона №2634 Данилы Гетманцева из фракции "Слуга народа" о введении НДС на услуги Google, Facebook, Apple, Adobe, Netflix. По его мнению, работа этих сервисов в существующем режиме "приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков".

Предлагается определить перечень электронных услуг и установить правила определения места их предоставления, включить нерезидентов в список плательщиков НДС и регистрировать их удалённо в электронной форме по упрощённой процедуре и др. Это позволит, по мнению автора, увеличить поступления в бюджет.

Расчётов нет, но приводится опыт России и Беларуси, которые ввели такой механизм в 2017 и 2018 годах, соответственно. В РФ зарегистрировались 1580 компаний, включая Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com. Только в 1 квартале 2019 года они выплатили более 180 млн долл. 70% сумы пришлось на крупнейшие IT компании.

В Украине закон вряд ли примут, учитывая то, как США защищают свои компании в Европе. Подобный налог предложила Чехия, после чего тут же заговорили об ответных мерах Вашингтона. Франция уже согласилась отложить такое же решение до конца 2020 года, чтобы не начинать торговую войну с США.

Украина не пойдет на ухудшение отношений с западным партнером, но в различных торгах этот рычаг использовать может. Возможно в этой связи вспомнят и об АМКУ, решение которого, например, о штрафе "Газпрому" стало весомой разменной монетой в газовых переговорах Украины с РФ.