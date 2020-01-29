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​Автор законопроекта о налоге на Google и Facebook удивился критике

"Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений?"

​Автор законопроекта о налоге на Google и Facebook удивился критике
Фото: facebook.com/danil.getmantsev

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев удивился критике его законопроекта о налогообложении интернет-корпораций, предоставляющих электронные сервисы в Украине.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Честно, не могу объяснить почему рекламные и информационные услуги, оказываемые резидентами внутри страны должны облагаться НДС, а услуги, предоставляемые мировыми гигантами у нас в стране нет? В чем смысл льготировать услуги нерезидентов? Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, никак не являющихся товарами первой необходимости? Почему мы должны отказываться от механизма, успешно действующего в Беларуси, Турции, Швейцарии, ОАЭ и других странах, и который, к слову, добровольно выполняется самими компаниями-плательщиками?" - заявил Гетманцев.

Он добавил, что "вангующие повышение цен" на электронные интернет-сервисы могут ошибаться.

"Теория переложения налога давно установила, что непрямой, как кстати и прямой налог, перекладывается с потребителя на продавца и обратно, в зависимости не от вида налога, а исключительно от ценовой коньюктуры", - написал Гетманцев.

Напомним, что в конце декабря 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении НДС на услуги западных интернет-корпораций, таких как Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix.

Согласно предложенным изменениям в Налоговый кодекс, НДС придется платить нерезидентам, у которых нет в Украине постоянного представительства, но они напрямую поставляют электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины.

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