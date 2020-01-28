​ЕС выделит Украине €26 млн на развитие сельского хозяйства и малого фермерства

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи подписали Соглашение на €26 млн, которые будут направлены на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В пояснительной записке к документу говорится, что целью подписания данного Соглашения является привлечение помощи ЕС для содействия развития "более инклюзивного и конкурентоспособного аграрного сектора, ориентированного на рост и устойчивое развитие малых и средних фермерских хозяйств и малых и средних предприятий".

Отмечается, что эта помощь ЕС будет направлена "на поддержку земельной реформы путем объединения государственного земельного кадастра и государственного реестра имущественных прав, реформы учреждений и системы землепользования. Кроме того, эти средства будут способствовать проведению институционных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий".

Кроме того, средства будут направлены на "укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ".

Напомним, Европейский Союз также сегодня подтвердил выполнение Украиной условий для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.