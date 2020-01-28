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Минфин впервые за шесть лет выпустил 7-летние облигации

По итогам аукциона в госбюджет поступит 6,3 млрд гривен.

Минфин впервые за шесть лет выпустил 7-летние облигации
Фото: Макс Левин

Министерство финансов на аукционе 28 января провело на внутреннем рынке успешное размещение государственных облигаций со сроком обращения 7 лет (погашение состоится 26 мая 2027 года).

Об этом сообщила пресс-служба Минфина в фейсбуке.

Отмечается, что размещение семилетних ОВГЗ в гривне поможет Украине увеличить долю долга в национальной валюте. Последний раз ценные бумаги с аналогичным сроком обращения выпускались более чем пять лет назад по ставке 15,5%. Сейчас ставка - 9,79%.

По итогам аукциона в госбюджет поступит 6,3 млрд гривен (3 месячные ОВГЗ - 525 млн грн, 1-летние ОВГЗ - 1148 млн грн, 2-летние ОВГЗ - 912 млн грн, 7-летние ОВГЗ - 3704 млн грн). При этом общий спрос на украинские ОВГЗ превысил 13 млрд гривен.

"Мы рады представить рынку семилетние гривневые ОВГЗ. Снижение стоимости привлечения средств и удлинение сроков позволяет проводить в стране реформы, инвестировать в человеческий капитал и инфраструктурные проекты, и при этом снижать долговую нагрузку. Украина поставила цель - увеличить эффективность бюджетных расходов. Это сверхсложная задача, которую мы по результатам 2019 года смогли выполнить. Международные инвесторы понимают это и поддерживают Украину, продолжая инвестировать в страну", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, в декабре прошлого года Украина впервые разместила ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%.

22 января 2020 года Украина разместила 10-летние облигации на 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

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