Украина разместила 10-летние облигации на 1,25 млрд евро под 4,375% годовых

На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз.

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций в евро. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета, информирует Офис президента.

Согласно сообщению, Украина привлекла 1,25 млрд евро. В размещении приняли участие более 350 фондов. На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз.

"Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что является бесспорным результатом сложных структурных реформ, которые состоялись по инициативе Президента Украины, Кабинета Министров и Министерства финансов в частности", - отметили на Банковой.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины анонсировало выпуск 10-летних еврооблигаций. BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International выступили совместными лид-менеджерами для организации глобального конференц-звонка с инвесторами 22 января. Объем выпуска в министерстве не сообщили.

В середине июня 2019 года Украина разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.

Напомним, в начале декабря 2019 года Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку доходности по облигациям внутреннего государственного займа, номинированным в долларах, до 3,88%.