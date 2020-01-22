Украина до сих пор не выполнила условия для новой кредитной программы.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова провели в Давосе переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Пресс-служба президента сообщила, что они говорили о ходе судебной реформы, укреплении верховенства права и внедрении структурных реформ.

Фото: president.gov.ua

Также обсуждались перспективы программы расширенного финансирования на $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в конце 2019 года. Пресс-служба премьер-министра в частности сообщила, что с Георгиевой говорили о выполнении предварительных условий, необходимых для утверждения новой кредитной программы.

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова раньше говорила, для начала программы Украина должна принять закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения и закон о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам.

Напомним, что новая кредитная программа расширенного финансирования (EFF) на $5,5 млрд должна заменить нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 млрд.