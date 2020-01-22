Минэкономики опровергло информацию, что Prozorro ввела 5% комиссии на все закупки

"На самом деле, 5% комиссии от сделки - это тариф".

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прокомментировало информациюо якобы введении комиссии в 5% за участие в публичных закупках и подчеркнуло, что она не соответствует действительности и вводит участников рынка в заблуждение.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Первое, - системы Prozorro, инструмент допороговых закупок Prozorro Market и система Prozorro.Продажи - это разные системы. Государственное предприятие Prozorro и инструмент Prozorro Market - это сфера государственных закупок, а государственное предприятие Prozorro.Продажи отвечает за продажу и аренду государственных ресурсов", - говорится в сообщении.

В СМИ появилась информация, что якобы 5% комиссии, вводится для всех закупок. На самом деле, 5% комиссии от сделки - это тариф, от 15 января действует только в пилотном проекте допороговых закупок Prozorro Market. Prozorro Market - это новый инструмент для закупок товаров широкого потребления на небольшие суммы (до 200 тыс.грн).

Инструмент не является обязательным для использования заказчиками. Со старта работы в апреле 2019 года, государственные органы заказали в нем товаров на сумму 10 млн грн, что составляет менее 0,1% за аналогичный период в системе Prozorro.

"По принципу работы Prozorro Market является обычным интернет-магазином для бюджетных учреждений и как любой маркетплейс взимает с бизнеса плату за размещение там товаров", - отмечается в сообщении.

К январю 2019 сервис был бесплатным, но для того, чтобы была возможность пополнять ассортимент товаров и квалификовуваты каждого поставщика, а также развивать интерфейс и клиентский сервис, был введено тариф. В частности, Центральная закупочная организация получает 3%, а электронную площадку-провайдер услуги - 2%.

"Плата за участие в публичных закупках определяется постановлением Кабинета министров. Максимальный размер платы сейчас составляет 3400 грн. Именно столько нужно заплатить за участие в тендере по ожидаемой стоимостью от 4 миллионов гривен. В целом, размер тарифов в системе Prozorro составляет до 0,1% от ожидаемой стоимости закупки (а не 5%)", - отметили в Минэкономики.

Напомним, в прошлом году ProZorro сэкономила налогоплательщикам 100 миллиардов гривен.