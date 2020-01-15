"Укроборонпром" будет продавать списанное имущество на ProZorro

На сегодня уже объявлено около 270 аукционов на общую сумму более 62 млн грн.

Государственный концерн "Укроборонпром" будет продавать списанное имущество своих предприятий через систему электронных торгов ProZorro.Продажи. Об этом пишет "Укринформ".

Все лоты продаваемого имущества собраны по ссылке.

На данный момент объявлено около 270 аукционов на общую сумму 62,58 млн грн. Среди позиций есть, например, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета. В большей мере, предприятия "Укроборонпрома" выставили на аукцион автомобили, автобусы и металлолом.

"Перевод торгов списанным имуществом предприятий, входящих в состав Концерна, является одним из компонентов реформы закупок в Концерне, которая началась с изменением генерального директора", - прокомментировали переход на ProZorro.Продажи в "Укроборонпроме".

По словам директора департамента закупок Надежды Бигун, следующий шаг в реформе закупок госконцерна - выставление арендованного имущества государственных предприятий на площадке ProZorro. Это позволит сдавать в аренду имущество государственных предприятий на рыночных условиях.

"Эффективное распоряжение имуществом - один из главных элементов успеха. Мы постоянно консультируем предприятия относительно проведения продаж и закупок. В частности, создали инструкцию для предприятий как правильно проводить продажи, какая информация должна быть в описании лота, например, важно наличие фото. Также мы планируем обучение для коллег и постоянно будем контролировать выполнение рекомендаций ", - отметила Бигун.

В "Укроборонпроме" также сообщили, что реформа предусматривает централизацию закупочной функции в концерне, полный переход на ProZorro, изменение внутренних процедур, в частности, уменьшение суммы допороговых закупок. С 2020 года в на предприятиях концерна уменьшена сумма допороговых закупки до 50 тысяч гривен. Это означает, что любые услуги или имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен, будут покупаться прозрачно через публичную площадку.

Напомним, ранее заместитель генерального директора "Укроборонпрома" бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что за последние 10 лет у государственного концерна украли 896 млн гривен. В отношении концерна или предприятий-участников открыты почти 600 уголовных дел.