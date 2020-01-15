Западные посольства раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации

"Качество и консенсус важнее, чем скорость".

Западные посольства раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

"Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию", - говорится в сообщении посольства Германии в Twitter.

Дипломаты отметили, что "качество и консенсус важнее, чем скорость".

Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість! @verkhovna_rada @APUkraine — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 15 января 2020 г.

В посольстве Канады также заявили, что обеспокоены ограничением демоктратических процессов данным законопроектом и призвали согласовать его с принципами Евросоюза.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту №2598, которые ограничивают демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами ЕС", - говорится в сообщении посольства в Twitter/

🇨🇦поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроекту № 2598, які обмежують демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами #ECLSG — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) 15 января 2020 г.

Напомним, 13 декабря прошлого года президент Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти - и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие "район"; ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал проведение 24 января внеочередного заседания Рады для рассмотрения вопроса децентрализации.

14 января посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил украинской власти, что изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления.