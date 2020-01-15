"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Зеленский сделал "Феофанию" доступной для всех
Зеленский сделал "Феофанию" доступной для всех
Первое выступление Яременко в Раде после секс-скандала встретили криками "Позор"
Первое выступление Яременко в Раде после секс-скандала встретили криками "Позор"
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Западные посольства раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации

"Качество и консенсус важнее, чем скорость".

Западные посольства раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации
Фото: president.gov.ua

Западные посольства раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

"Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию", - говорится в сообщении посольства Германии в Twitter.

Дипломаты отметили, что "качество и консенсус важнее, чем скорость".

В посольстве Канады также заявили, что обеспокоены ограничением демоктратических процессов данным законопроектом и призвали согласовать его с принципами Евросоюза.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту №2598, которые ограничивают демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами ЕС", - говорится в сообщении посольства в Twitter/

Напомним, 13 декабря прошлого года президент Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти - и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие "район"; ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал проведение 24 января внеочередного заседания Рады для рассмотрения вопроса децентрализации.

14 января посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил украинской власти, что изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также