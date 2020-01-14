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Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших действиях в деле о крушении самолета МАУ

Президент Украины и премьер Канады созвонились в третий раз.

Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших действиях в деле о крушении самолета МАУ
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в третий раз обсудили по телефону ситуацию с расследованием причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, премьер Канады поблагодарил Владимира Зеленского за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии.

Трюдо попросил содействия президента Украины в диалоге с иранскими властями в ходе идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.

В свою очередь глава украинского государства положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию.

Владимир Зеленский заверил, что украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране. Он подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в катастрофе самолета.

"Владимир Зеленский и Джастин Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем", - отмечают в пресс-службе президента.

Напомним, президент Ирана Рухани в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый самолет.

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