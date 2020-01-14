Зеленский сделал "Феофанию" доступной для всех

В 2020 году в Украине должна начаться реформа вторичной медицинской помощи.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами".

Указ №10/2020 от 14 января обнародован на сайте главы государства.

Президент поручил Кабинету министров и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания".

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В мае 2019 правительственный комитет по экономическим вопросам 30 мая поддержал законопроект №10231, который выводит медицинские заведения в подчинении Госуправделами и Нацакадемии медицинских наук из процесса трансформации системы здравоохранения. Решение было принято при личном содействии председателя комитета, первого вице-премьера Степана Кубива.

В Минздраве, который тогда возглавляла Ульяна Супрун, настаивали, что ведомственные медицинские учреждения, в том числе депутатская больница "Феофания", должны перейти на принцип "деньги идут за пациентом".

В 2020 году в Украине должна начаться реформа вторичной медицинской помощи. Она предполагает, что, получив направление от своего семейного врача к узкому специалисту, пациент сможет обратиться к любому специалисту этого профиля в любом медицинском учреждении Украины. НСЗУ будет платить медучреждению за каждую оказанную этим специалистом услугу.