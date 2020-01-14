​Милованов отказался общаться с журналистами, ссылаясь на "отсутствие иммунитета после операции"

Какую именно операцию он перенес, министр не сообщил.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался общаться с журналистами вне пресс-конференции, ссылаясь на отсутствие иммунитета после операции.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передают "Українські Новини".

"Я выходные провёл в больнице, где мне делали операцию в частной клинике... У меня сейчас нулевой иммунитет, поэтому я прошу прощения, что не смогу ответить на вопросы после этого, мне запретили общаться с людьми", - сказал Милованов.

Какую именно операцию он перенес, министр не сообщил.

Напомним, в прошлом году глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команде Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.