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​Милованов отказался общаться с журналистами, ссылаясь на "отсутствие иммунитета после операции"

Какую именно операцию он перенес, министр не сообщил.

​Милованов отказался общаться с журналистами, ссылаясь на "отсутствие иммунитета после операции"
Тимофей Милованов
Фото: finclub.net

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался общаться с журналистами вне пресс-конференции, ссылаясь на отсутствие иммунитета после операции.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передают "Українські Новини".

"Я выходные провёл в больнице, где мне делали операцию в частной клинике... У меня сейчас нулевой иммунитет, поэтому я прошу прощения, что не смогу ответить на вопросы после этого, мне запретили общаться с людьми", - сказал Милованов.

Какую именно операцию он перенес, министр не сообщил.

Напомним, в прошлом году глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команде Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

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