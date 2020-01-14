Гончарук поручил отстранить руководителя Закарпатского лесхоза

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мургу от должности на время проведения аудита. Об этом премьер заявил во время совещания с представителями территориальных органов Гослесагентства, передает "Укринформ".

"По вас очень плохая информация, и СМИ, и немало депутатских обращений было ко мне лично в отношении вас. Поэтому я попросил вас отстранить от исполнения обязанностей до окончания проведения аудита. А по итогам, если будут основания, то освободить от должности в первую очередь", - цитирует агентство слова премьера.

По его словам, там, где у общества есть определенные сомнения, ситуация разворачивается таким способом: без истерик, но с обязательным аудитом.

Напомним, в ноябре высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору госпредприятия "Гутянское лесное хозяйство" Виктору Сысе, которого задержали 30 октября во время попытки дать $100 тыс. детективу НАБУ. Директор лесхоза взят под стражу на 60 суток. Он может выйти под залог 4,994 млн гривен.