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Гончарук поручил отстранить руководителя Закарпатского лесхоза

Он будет отстранен до окончания проведения аудита Закарпатского лесхоза.

Гончарук поручил отстранить руководителя Закарпатского лесхоза
Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України / Youtube

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мургу от должности на время проведения аудита. Об этом премьер заявил во время совещания с представителями территориальных органов Гослесагентства, передает "Укринформ".

"По вас очень плохая информация, и СМИ, и немало депутатских обращений было ко мне лично в отношении вас. Поэтому я попросил вас отстранить от исполнения обязанностей до окончания проведения аудита. А по итогам, если будут основания, то освободить от должности в первую очередь", - цитирует агентство слова премьера.

По его словам, там, где у общества есть определенные сомнения, ситуация разворачивается таким способом: без истерик, но с обязательным аудитом.

Напомним, в ноябре высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору госпредприятия "Гутянское лесное хозяйство" Виктору Сысе, которого задержали 30 октября во время попытки дать $100 тыс. детективу НАБУ. Директор лесхоза взят под стражу на 60 суток. Он может выйти под залог 4,994 млн гривен.

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