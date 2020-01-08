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Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана

"Как только причины будут установлены, решение будет пересмотрено".

Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана
Фото: kmu.gov.ua

Государственная авиационная служба Украины запретила полеты в воздушном пространстве Ирана.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в среду на брифинге, посвященном авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.

"До выяснения причин этой трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в авиационном воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут установлены, решение будет пересмотрено", - сказал Гончарук.

Запрет вступит в силу с 00.00 9 января и до выяснения причин катастрофы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь попросил не спекулировать на причинах трагедии.

"Определенные СМИ уже дают собственные оценки, появилось большое количество специалистов, которые делают выводы. Мы бы попросили беспристрастно относиться к этому событию, потому что регион сложный, в последнее время там происходят некоторые события", - сказал Данилов.

Напомним, что самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев в 8 утра.

МАУ заявила, что намерена приостановить полеты в Иран из-за катастрофы.

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