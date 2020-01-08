В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск

В Киеве на проспекте Лобановского неизвестный мужчина избил и пытался изнасиловать 19-летнюю девушку, нанеся ей большое количество ударов ножом.

Пострадавшей удалось вырваться и добраться до дома, злоумышленник скрылся. Об этом сообщили на странице столичной полиции в Facebook.

"К девушке подбежал неизвестный, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим он пытался изнасиловать потерпевшую и наносил ей в спину удары острым предметом. 19-летняя пострадавшая госпитализирована с множественными ножевыми ранениями спины. Сейчас ее жизни ничего не угрожает", - уточнили правоохранители.

Фото: acebook.com/UA.KyivPolice/posts/2669062683149486

Приметы нападавшего: возраст 33-37 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, маленькое худое лицо, волосы русые, нос, глаза и губы средней формы. Был одет в черную прямую куртку с капюшоном, длиной до середины бедра, и синие джинсы.

Расследование открыто по статьям за оконченное покушение на умышленное убийство, объединенное с изнасилованием или сексуальным насилием. Ему грозит до 15 лет лишения воли или пожизненное заключение.

Всех, кто имеет информацию о преступлении или подозреваемом, попросили обратиться по номерам 102 или (044) 525-65-60.

Напомним, в октябре в Киеве задержали парня, который нападал на прохожих мужчин с ножом. В течение месяца от действий задержанного пострадали несколько человек.