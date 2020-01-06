В Киеве произошло столкновение из-за выступления российской блогерши Александры Митрошиной, которая посещала оккупированный Крым.

Об этом сообщила в фейсбуке организация "Відсіч".

"Полиция надела наручники на нашего активиста Лео Овчаренко и повезла в отделение, перед тем устроив публичное "линчевание" на коленях. Есть информация, что задержали еще одного активиста", - говорится в сообщении.

Как рассказали в организации, Леонид с друзьями пришел на встречу с российской блогершей, экс-журналисткой пропагандистского канала "Россия" Александрой Митрошиной, чтобы спросить, почему она незаконно посещала оккупированный Крым.

Фото: facebook.com/vidsich

Сначала полицейские, которых вызвал сам активист, потребовали, чтобы тот вышел. А зетем - надели на него наручники.

Сообщается, что Овчаренко повезли в Голосеевский райотдел полиции.

Фото: facebook.com/vidsich

Напомним, в апреле прошлого года в в центре Киева полиция задержала Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в президенты Владимире Зеленском. Позже суд оправдал активиста, не усмотрев в его действиях состава административного правонарушения.

Ранее в Киеве отменили выступление российского политика и журналистки Ирины Хакамады. В марте 2014 она подписала обращение к президенту РФ против использования российских вооруженных сил на территории Украины. В то же время весной 2014 года во время пресс-конференции с Путиным Хакамада назвала его победителем, поскольку он "сумел без единого выстрела провести операцию в Крыму". А также высказала мнение, "что войну начали не мы".

В интервью "Радио Свобода" в 2017 году Хакамада назвала события 2014 года аннексией, а референдум на полуострове - незаконным. В том же интервью она повторила свое мнение о том, что выйти из конфликта и легализовать аннексированную территорию в составе России можно, "заплатив Украине контрибуцию за Крым".