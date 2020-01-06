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Украинский военный получил ранение на Донбассе в понедельник

С начала дня произошли три обстрела.

Украинский военный получил ранение на Донбассе в понедельник
Фото: Макс Требухов

В понедельник, 6 января, в зоне боевых действий на Донбассе произошло три обстрела, один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из запрещенных минскими договоренностями 82 мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам Крымского", - сказано в сообщении.

Напомним, что 5 января на Донбассе погибли двое украинских военных. Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады Сергей Рацун погиб из-за обстрела, а Сергей Дычек из 130-го отдельного разведывательного батальона - из-за подрыва автомобиля на противотанковой мине.

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