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За сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, еще один ранен

Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ.

За сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, еще один ранен
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате погибли двое украинских военнослужащих, еще один был ранен в результате подрыва на мине..

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили три обстрела: в районе Водяного - из миномета калибра 82 мм - 8 мин; недалеко от населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов; у населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Один обстрел из снайперской винтовки зафиксирован вблизи Крымского, в районе ответственности группировки "Север".

"Вчера, 5 января, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Кроме того, в районе населенного пункта Хутор Вильный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) подорвался военный грузовой автомобиль ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения", - уточнили в штабе.

С начала текущих суток оккупационные войска огневой активности не проявляли.

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