Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?

Поки в Україні йде підготовка до святкування Різдва, в Австралії продовжуються масштабні пожежі лісів. Вчора, температура повітря в Сіднеї сягнула 48,9°C. Через горіння загинуло понад півмільярда тварин. Від вересня через пожежі в країні загинуло щонайменше 24 людини , тисячі людей залишились без домівок.

Що відомо?

Пожежі в Австралії, зокрема на сході та півдні, тривають із осені минулого року. 8-го листопада через високу температуру – понад 35°C та сильні вітри в штатах Новий Південний Уельс і Квінсленд згоріло понад 970 тисяч гектарів землі. Пожежа також знищила понад 150 будинків. Місцева влада двох штатів оголосила надзвичайний стан, зазначивши, що це “катастрофічний рівень лісових пожеж у регіоні”. Постраждалим виплатили по 1000 австралійських доларів на дорослого та по 400 на дитину. Головна причина пожеж – тривала посуха через відсутність опадів.

Фото: EPA/UPG

Лісові пожежі також “перекинулись” на півострів Ейр на півдні Австралії та штат Вікторія, що на сході країни. 20-го листопада, як повідомляє BBC, влада штату наголосила про евакуацію місцевого населення та оголосила “червоний код” – еквівалент “катастрофічного попередження”, тобто в разі поновлення стихійного лиха пожежники не зможуть контролювати ситуацію з огляду на погодні умови. Це перше оголошення “червоного коду” у штаті Вікторія з 2010 року. “Не будьте там. Якщо станеться пожежа, ви не виживете”, – зазначив у коментарі австралійській газеті “The Age” начальник місцевої пожежної служби Стів Уоррінгтон. Рівень загрози штату Тасманія “важкий”, тобто будь-яку пожежу на острові буде складно контролювати.

Фото: EPA/UPG

19-го грудня уряд Австралії оголосив на тиждень надзвичайний стан не тільки в Новому Південному Уельсі, а й найбільшому місті країни – Сіднеї. Середня температура в грудні там була понад 45°C, а пориви вітру сягали 90км/год. 22-го грудня губернаторка Нового Південного Уельсу Гладіс Береджиклян заявила, що через пожежі майже знищено містечко Балморал (розташоване у 120 км від Сіднея – LB.ua), де проживало понад 400 людей.

Фото: EPA/UPG Кілька днів тому двоє людей загинули, намагаючись врятувати свій будинок від вогню, в селищі Кобарго в штаті Новий Південний Уельс

31 грудня мешканці штату Вікторія були змушені тікати від масштабних пожеж до узбережжя океану. У вівторок о 8-й ранку вони почули звук тривожної сирени. Влада заявила, що на узбережжі містечка Малакута (Mallacoota) перебуває понад чотири тисячі людей. Місцевий бізнесмен Девід Джефрі, за інформацією BBC, розповів про катастрофу: “Це повинно було бути денне світло, однак воно було чорним як опівночі. І ми чули, як вогонь “ричить”.

Фото: EPA/UPG

4-го січня прем’єр-міністр Скотт Моррісон наказав залучити майже три тисячі військових резервістів для боротьби з масштабними лісовими пожежами. Він також попередив, що руйнівні пожежі в країні можуть тривати декілька місяців, а якість повітря в столиці країни – Канберрі - за минулі вихідні визнано найгіршим у світі. Як зазначає BBC, Моррісон також оголосив про створення агенції з оздоровлення для допомоги тим, хто втратив будинки та бізнес при пожежах – починаючи від відновлення інфраструктури до надання підтримки психічного здоров'я. Раніше в грудні громадяни Австралії критикували прем’єр-міністра за відпочинок на Гаваях під час кризи в країні. Як повідомляє Associated Press, Скотт Моррісон перервав відпустку та вибачився: “Я впевнений, що австралійці справедливі і розуміють, що коли ви даєте обіцянку своїм дітям, то намагаєтеся її дотримати. Однак, як у прем’єр-міністра, у вас є інші обов’язки, і я приймаю критику”.

Фото: EPA/UPG Скотт Моррісон

Тварини

Як повідомляє Discovery, смертоносні пожежі знищили понад 480 мільйонів ссавців, птахів і рептилій. В особливій небезпеці коали, які повільно рухаються і живуть на евкаліптових деревах. Крім того, вони в основному їдять листя евкаліпта, які “наповнені” маслом, через це коали перебувають у постійній зоні ризику. У листопаді в інтернеті з’явилось відео, як мешканка штату Новий Південний Уельс, врятувала коалу під час пожежі в лісі. Жінка закутала тварину в свою блузку та акуратно зняла з дерева. Після того напоїла та облила коалу водою. Постраждалу тварину відвезли в ветеринарний центр. У коали діагностували множинні опіки.

Фото: EPA/UPG Різдвяні декорації біля будинку, який згорів, у Кобарго

Міністерка навколишнього середовища Сьюзан Лей заявила, що “до 30% їхніх (коал – LB.ua) місць проживання було зруйновано. Майже третина коал загинула, ми дізнаємось більше, коли пожежі заспокояться і буде зроблена відповідна оцінка”. Загалом на північному узбережжі Нового Південного Уельсу проживало майже 28 тисяч коал. Тварини перебувають під загрозою зникнення через знищення середовища проживання. На сьогоднішній день по всій території Австралії вигоріло майже п’ять мільйонів гектарів землі.

Фото: EPA/UPG

Реакції

Шведська екоактивістка Грета Тунберг у своєму Instagram традиційно звернулась до політиків і звинуватила їх у бездіяльності: “Все це досі не призвело до жодної політичної дії. Тому що ми все ще не в змозі провести зв’язок між кліматичною кризою, посиленням екстремальних погодних явищ та природних катастроф, таких як #AustraliaFires. Це має змінитися зараз”.

Фото: EPA/UPG Учасник організованої в Сіднеї демонстрації за єднання в боротьбі з кліматичними змінами

Королева Єлизавета II вже висловила свої співчуття постраждалим: “Моя вдячність службам екстреної допомоги, а також тим, хто піддає своє життя небезпеці, щоб допомогти громадянам, які цього потребують. Ми з принцом Філіпом висловлюємо свої співчуття і молитви всім австралійцям в цей нелегкий час”. А Меган Маркл і принц Гаррі назвали пожежі “екоцидом”. Герцог і герцогиня Саксеські залишили також контакти організацій, через які можна перерахувати матеріальну допомогу постраждалим: “Пожежі вирують в районах, з якими ми особисто пов’язані, оскільки відвідували громади в Новому Південному Уельсі в 2018 році. Почуватися безпорадним легко, але завжди є спосіб допомогти”.

Фото: EPA/UPG

Голлівудська актриса Ніколь Кідман зазначила в своєму Instagram, що разом з сім’єю пожертувала сільським пожежним службам Австралії 500,000$: “Підтримка нашої сім'ї, думка і молитва з кожним потерпілим від пожеж по всій Австралії”.

Фото: EPA/UPG

Та поки в соцмережах висловлюють співчуття, в Австралії масштаби руйнування, на жаль, продовжуватимуть зростати, оскільки погода в країні залишається гарячою, сухою та вітряною. Місцеві пожежники та добровольці докладають зусилля, щоб приборкати вогонь та врятувати якомога більше людей і тварин.