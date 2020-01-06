ГосЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах

В Карпатах на Ивано-Франковщине, Буковине и Закарпатье 6-7 января ожидается значительная снеголавинная опасность.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале прошлого года на Закарпатье снежная лавина перекрыла трассу Мукачево - Львов.
В январе 2019 года трое туристов из Киева попали под лавину в Карпатах, один из них погиб.