ГосЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах

6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

В Карпатах на Ивано-Франковщине, Буковине и Закарпатье 6-7 января ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале прошлого года на Закарпатье снежная лавина перекрыла трассу Мукачево - Львов.

В январе 2019 года трое туристов из Киева попали под лавину в Карпатах, один из них погиб.