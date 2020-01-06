Глава Госпогранслужбы прокомментировал въезд певца Dr. Alban в Украину
Глава Госпогранслужбы прокомментировал въезд певца Dr. Alban в Украину
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки
Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки
Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года
Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года
У Золотого-4 на мине подорвался автомобиль с военными, погиб разведчик из Хмельницкой области (обновлено)
У Золотого-4 на мине подорвался автомобиль с военными, погиб разведчик из Хмельницкой области (обновлено)
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
Выступление Хакамады в Киеве отменили
Выступление Хакамады в Киеве отменили
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
ГлавнаяОбществоЖизнь

ГосЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах

6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

ГосЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В Карпатах на Ивано-Франковщине, Буковине и Закарпатье 6-7 января ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале прошлого  года на Закарпатье снежная лавина перекрыла трассу Мукачево - Львов.

В январе 2019 года трое туристов из Киева попали под лавину в Карпатах, один из них погиб.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также