​Спасатели призывают украинцев не взрывать петарды, салюты и фейерверки

В ГосЧС также напомнили о правилах безопасного использования пиротехники.

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям советуют украинцам отказаться от использования петард, салютов и фейерверков в Рождественские праздники, чтобы избежать трагических случаев.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"Традиционно, в период новогодних и Рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий. В большинстве случаев это связано с тем, что люди не соблюдают правила пожарной безопасности, в частности, при использовании пиротехнических изделий", - отмечается в сообщении.

В ГосЧС напомнили, что 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза был госпитализирован 40-летний житель села Николаевка Житомирской области. Как выяснилось, мужчина зажег салют, который резко взорвался.

"Поэтому, с целью предупреждения возникновения трагических случаев во время рождественских праздников, спасатели советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. При этом напоминают, что во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны", - говорится в сообщении.

Если же украинцы не представляют праздники без пиротехнических изделий, спасатели призывают соблюдать правила безопасного их использования:

- покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества; ни в коем случае не покупать петарды и фейерверки в местах стихийной продажи;

- перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать указаниям;

- запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;

- запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;

- при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;

- запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей;

- не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках.

- зажигая фейерверк, нельзя наклоняться над ним, а постараться сразу же отойти на безопасное расстояние - 30-50 метров. К любому пиротехнического изделию можно подходить минимум через две минуты после окончания его работы. А в многозарядных лучше не подходить еще дольше.

- если салют не сработал, не подходите к нему близко в течение 10 минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;

- пристально следите за детьми и не позволяйте им пользоваться пиротехникой;

- сработавшую пиротехнику следует залить водой на два часа и только после этого выбрасывать.

Напомним, в прошлом году житель Харькова лишился кисти, запуская фейерверк на Новый год.

В декабре прошлого года Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца войны на Донбассе. Однако, в полиции уточнили, что такие запреты носят формальный характер, поскольку наказания за их нарушения не предусмотрено.