Все они госпитализированы с ожогами.

В результате взрыва неизвестного происхождения с последующим горением в клубе с. Угринов Подгаецкого района Тернопольской области 8 детей получили ожоги и были госпитализированы.

Пресс-центр ГосЧС сообщает, что информация о происшествии в клубе поступила спасателям в 17.40. В 17:58 подразделения ГосЧС пожар локализовали, в 18:10 полностью ликвидировали на площади 30 кв.м.

"Вследствие данного события 8 детей госпитализированы в больницу с ожогами", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

На месте происшествия работает оперативная группа управления ГосЧС в Тернопольской области, следственная оперативная группа Национальной полиции и газовая служба. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В пресс-службе ГУНП в области уточнили, что в результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в клубе проводили репетицию рождественского вертепа. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в областную детскую клиническую больницу.

Фото: ГУНП в Тернопольской области

Фото: ГУНП в Тернопольской области

По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Накануне чрезвычайного происшествия газовики проводили газ в сельсовет, который находится рядом с клубом.

Накануне сообщалось, что мать и двое малолетних детей погибли при пожаре в Токмаке Запорожской области.