Фото: mk.dsns.gov.ua

В четверг возле станции Любино в Николаевской области сгорел тепловоз 2ТЭ10У пассажирского поезда "Харьков - Херсон".

Об этом сообщила местное управление ГосЧС.

Пожар потушили около 12:35, в течение часа после поступления информации о возгорании. Машинист, его помощник и проводники пытались потушить локомотив огнетушителями, но не смогли этого сделать.

В результате пожара тепловоз серьезно пострадал. Также повреждения получил ближайший к локомотиву пассажирский вагон.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Фото: mk.dsns.gov.ua

Пострадавших нет.

По предварительной оценке, пожар возник из-за замыкания высоковольтной камеры одной из секций тепловоза.