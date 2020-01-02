В Киеве выросла аварийность на дорогах

23-29 декабря травмированы были 76 человек – на 30 больше, чем неделей ранее.

В Киеве в предновогоднюю неделю выросло количество аварий на дорогах.

С 23 по 29 декабря зафиксировали 1040 аварий, в том числе 62 с потерпевшими, а неделей ранее случилось 962 аварии, из них 44 с пострадавшими. Об этом сообщили на странице Центра организации дорожного движения в Facebook.

В авариях 23-29 декабря погибли два человека, как и на позапрошлой неделе. Травмированы были 76 человек – на 30 больше, чем неделей ранее.

"Произошло 42 наезда на пешеходов – это на 15 больше, чем неделей ранее. При этом 27 наездов произошли на пешеходных переходах (на 19 больше, чем на позапрошлой неделе", – добавили в центре.

Также в ЦОДД напомнили об опасности вождения авто в нетрезвом состоянии или утром после празднования. Даже когда алкоголь в крови не превышает норму, остаточные эффекты могу ослабить реакцию.

Напомним, в Ровно пьяный водитель наехал на женщину, идущую вдоль дороги с коляской, в которой находился младенец. В результате ДТП мать с ребенком доставили в больницу.