В пятницу в Киеве до +4 градусов, без осадков

В пятницу, 3 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+8 градусов.

В Карпатах без осадков, на дорогах местами гололедица, температура ночью -7…-12 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -1…+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -1…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем 0…+8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +3…+8 градусов.