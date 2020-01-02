Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко
Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко
Різниця є
Різниця є
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Ненужная передышка
Ненужная передышка
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одессе из-за закоротившего телевизора чуть не сгорела квартира

Пострадавших нет.

В Одессе из-за закоротившего телевизора произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Ильфа и Петрова.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что службу спасения "101" вызвали в 21:59.

Во время тушения спасатели с помощью автолестницы спасли сына хозяйки квартиры и передали его медикам.

"В 22:27 возгорание ликвидировали на площади 2 кв. м. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание телевизора", - сообщили пожарные.

Фото: dumskaya.net

Напомним, 29 декабря в Черниговской области из-за игр 8-летнего мальчика со спичками загорелся дом в частном секторе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также