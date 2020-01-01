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Полиция Мукачево ищет человека, выстрелившего из гранатомета на улице

В результате происшествия поврежден забор частного дома, жертв и раненых нет.

Фото: zk.npu.gov.ua

В Мукачево полиция ищет человека, который в новогоднюю ночь на улице Ференца Листа сделал выстрел из гранатомета. Об этом сообщила пресс-служба закарпатского областного управления полиции.

Сообщение о случившемся поступило в полицию примерно за 30 минут до Нового года.

На место выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, Мукачевского отдела полиции, сотрудники криминалистической лаборатории, взрывотехники, следственно-оперативная группа.

Полиция сообщила, что пострадавших от выстрела не было. В результате происшествия поврежден забор частного дома. На месте нашли часть от снаряда.

Фото: zk.npu.gov.ua

Фото: zk.npu.gov.ua

Напомним, что весной 2019 года в Ужгороде мужчина пытался продать противотанковый гранатомет на улице.

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