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В центре Берлина сообщили о стрельбе в магазине (обновлено)

По предварительным данным, это попытка ограбления. 

В центре Берлина сообщили о стрельбе в магазине (обновлено)
Фото: morgenpost.de

В Берлине (Германия) в полицию сообщили о стрельбе, которую неизвестный устроил в магазине. По предварительной информации, это была попытка ограбления, пишет Bild.

"На углу кафе Starbucks был замечен человек с пистолетом. По словам очевидцев, выстрелы были произведены возле кафе на перекрестке", – уточнили в СМИ.

По информации, обнародованной полицией Берлина в Twitter, ЧП произошло в районе Фридрихштрассе. Неизвестный совершил несколько выстрелов. Данных о пострадавших и погибших нет.

Обновление в 16.21. В полиции города добавили, что выстрелы, о которых сообщалось, до сих пор не подтвердились. Также нет никакой дополнительной информации о подозреваемом, расследование продолжается. 

Напомним, 10 декабря в Чехии произошла стрельба в больнице, в результате которой шесть человек, в том числе и ребенок, погибли. 

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