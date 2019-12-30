В центре Берлина сообщили о стрельбе в магазине (обновлено)

В Берлине (Германия) в полицию сообщили о стрельбе, которую неизвестный устроил в магазине. По предварительной информации, это была попытка ограбления, пишет Bild.

"На углу кафе Starbucks был замечен человек с пистолетом. По словам очевидцев, выстрелы были произведены возле кафе на перекрестке", – уточнили в СМИ.

По информации, обнародованной полицией Берлина в Twitter, ЧП произошло в районе Фридрихштрассе. Неизвестный совершил несколько выстрелов. Данных о пострадавших и погибших нет.

Zur Zeit findet ein Einsatz im Bereich der #Friedrichstraße statt. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben. Weitere Informationen folgen hier.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

Обновление в 16.21. В полиции города добавили, что выстрелы, о которых сообщалось, до сих пор не подтвердились. Также нет никакой дополнительной информации о подозреваемом, расследование продолжается.

Напомним, 10 декабря в Чехии произошла стрельба в больнице, в результате которой шесть человек, в том числе и ребенок, погибли.