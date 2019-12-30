Насилие к детям в горячих точках стало чаще в три раза с 2010 года, - ЮНИСЕФ

Странами, где дети подвергаются самому большому риску, в ЮНИСЕФ назвали Сирию, Йемен и Афганистан.

С 2010 года количество случаев применения насилия в отношении детей в кризисных регионах выросло почти в три раза и превысило 170 тысяч. Об этом сообщил Deutsche Welle со ссылкой на данные Детского фонда ООН.

"За последние десять лет число зафиксированных случаев применения насилия в отношении детей в горячих точках выросло почти в три раза. В общей сложности зафиксировано свыше 170 тысяч случаев насилия в отношении детей во время военных действий с начала 2010 года", - сказано в сообщении.

Лишь в 2018 году установлено более 24 тысяч случаев насильственных и жестоких актов в отношении детей.

В приблизительно половине случаев, дети были убиты или травмированы из-за авиаударов либо действий противопехотных или миномётных мин. В целом применением насилия против детей считаются убийства, увечья, сексуальное насилие, похищения, отказ в предоставлении гуманитарной помощи, рекрутирование для участия в боевых действиях и атаки на школы и больницы.

В ЮНИСЕФ также отметили, что количество стран, в которых сейчас идут боевые действия, является самым большим за последние три десятилетия. Странами, где дети подвергаются самому большому риску, в ЮНИСЕФ назвали Сирию, Йемен и Афганистан.

"Конфликты во всем мире продолжаются дольше, приводят к большему кровопролитию и большему числу жертв среди детей", - подчеркнула исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

По её словам, гораздо больше случаев насилия против детей остаются незадокументированными.

Напомним, по состоянию на 31 августа 2019 года, по данным ЮНИСЕФ сообщалось, что из-за войны на Донбассе с 2014 года по меньшей мере 38 детей погибли, еще 128 были ранены в результате разрыва мин, боеприпасов и других взрывоопасных остатков.