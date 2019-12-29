Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Президент России Владимир Путин 29 декабря провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Путин поблагодарил американского коллегу за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

Как сообщила 29 декабря пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Главы государств условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Также президенты России и США обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Сегодня же в ФСБ России сообщили о задержании двух россиян, намеревавшихся совершить теракт в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников, передает Интерфакс.

В ФСБ отметили, что что задержание удалось провести 27 декабря на основании информации, полученной ранее от американских партнеров. У задержанных изъяты улики и материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.

Возбуждено дело по статьям 30 (приготовление к совершению преступления), 205 (терроризм), 205.1 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

Напомним, в декабре 2017 американские спецслужбы также помогли раскрыть планы террористов, намеревавшихся организовать взрыв в Казанском соборе Петербурга. Фигуранты дела осуждены.