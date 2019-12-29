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США, Франция и Германия приветствовали освобождение украинцев из плена

"Непрерывная агрессия РФ ставит Украину перед трудным выбором".

США, Франция и Германия приветствовали освобождение украинцев из плена
Фото: Офис президента

В посольстве США в Украине приветствовали возвращение освобожденных пленных из оккупированного Россией Донбасса.

Об этом говорится в твиттере посольства США в Украине.

"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение уволенных освобожденных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря. Учитывая, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму", - говорится в сообщении.

Освобожденных пленных из ОРДЛО приветствовали также Франция и Германия.

"Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев. Мы приветствуем этот новый шаг, который следует за последним саммитом N4, и призываем стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на Парижском саммите", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере французского посольства в Украине.

Напомним, обмен 29 декабря проходил в два этапа: пленных с "ЛНР" привезли на КПВВ "Майорск", пленных с "ДНР" обменивали на территории Горловки. Из плена боевиков вернулись 76 украинцев.

По предварительной информации, в рамках обмена Украина передала боевикам 127 человек, четверо из которых отказались покидать оккупированные территории из-за семей. Еще 14 пленных отказались участвовать в обмене.

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