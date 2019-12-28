"Обіцяного три роки чекають". У нашому випадку — більше

Пам’ятаєте гасло Зеленського під час виборів? "Зробимо їх разом". Підсумовуючи результати року, що минає, можу сказати — вони дійсно "зробили нас", весь український народ.

Фото: Макс Требухов

Аналізуючи дії президента складається враження, що він ще й досі продовжує виборчу кампанію — крок за кроком, ламаючи суспільство через коліно, проштовхує непотрібні людям реформи, натомість обіцянки, які допомогли йому зібрати монобільшість в парламенті і однопартійний Кабінет міністрів, ніхто й не думає виконувати.

Працює це так — мета декларується, в той же час, під виглядом виконання, урядом робиться прямо протилежне.

Нагадаю, однією з передвиборчих обіцянок президента Зеленського було те, що зарплата вчителя і лікаря стане престижною і високоплачуваною. Обіцяли ввести базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат – це зараз (згідно закону) близько 14 тис. грн. Натомість державний бюджет, підготовлений і проголосований командою президента України, фактично заморозив ріст пенсій, зарплат вчителів, військовослужбовців та інших працівників соціальної сфери. Навіть більше: Кабінет міністрів на один рік призупинив дію постанови колишнього уряду №822, яка передбачала підвищення заробітних плат для учителів в Україні. Зараз середня зарплата вчителів в областях 7 тис. грн. Це включно з викладачами вищих навчальних закладів. А під кінець року виявилось, що вчителі та лікарі зарплати не отримують з вересня! Зеленський звернувся до Кабінету міністрів — ось перемога! Заборгованість погасять і навіть на премії нашкребуть…

Обіцянка щодо зниження тарифів. Теж зіграла не останню роль в перемозі як президента, так і всієї ЗЕ команди. Взагалі тарифи на комунальні послуги – одна з найчутливіших для українців тем. В штабі президента кажуть, що він не обіцяв знижувати тарифи. Але фраза - “необхідно збільшувати видобуток газу, інвестувати та розвивати експорт, знищити схему “ротердам+” і тоді ціна на газ в країні впаде на 20-30%, а може й більше” виборцями сприймалась саме як обіцянка на зниження ціни на газ для населення!

Що ж маємо на виході:

- За січень-листопад 2019 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

- Нафтогаз збільшив ціну газу на січень для населення на 28,6%, або на 1 223 гривень/тис. куб. м до 5 500 гривень/тис. куб. м, порівняно з 4 277 гривень/тис. куб. м, які платили українці у грудні. Підвищення пов’язане з недостатнім власним видобутком газу.

- Виплата субсидій: понад трьом мільйонам домогосподарств перераховані житлові субсидії. Запроваджена вперше в Україні система монетизації субсидій дала збій. Пільговикам не надходять смс-повідомлення про сплату комуналки. Люди не знають, чи отримують державну допомогу взагалі. Мінсоцполітики завалене скаргами на схему нарахування пільг та субсидій, яка не діє! Формулу розрахунку поміняли так, що тепер сім'я платитиме не 15%, а 20% від свого доходу за комуналку. Наприклад, якщо сім'я з трьох осіб з доходом 9 тис. грн зараз може платити без субсидії 1044 грн, а за новими правилами – 1386 грн.

- Кількість запитів на отримання субсидії за два місяці поточного опалювального сезону зменшилася на 60% ніж торік. Збільшились статки? Та ні! Збільшився перелік осіб кому субсидію не дадуть!

Щодо корупційних газових схем — то нікого по цьому питанню не посадили. Отже все просто взяли під свій контроль.

Ще одна з важливих обіцянок — посадки ТОП корупціонеров. Тут навіть писати немає про що. Не тільки не посаджено, а навіть деяких з цих людей в новий уряд влаштовано на теплі місця!

І на останок — так зване “реформування” аграрної галузі. Не зрозуміло, чому потрібно було реформувати те, що дає 17% ВВП країні, а не наприклад галузі, які знаходяться в глибокому занепаді. Розпочалось все з того, що ліквідували Міністерство аграрної політики. Майже всюди, де я був, в країнах Євросоюзу, Америки, Азії — аграрний напрямок поважається, стимулюється, квотується. В Україні ж галузь, яка дає понад 40% валютних надходжень,країна, яка має найбільшу в Європі кількість родючої землі та за своїм потенціалом здатна вийти на лідерські аграрні та економічні позиції в світі, на думку новообраної влади не потребує окремого міністерства.

Сільгосптоваровиробники відразу відчули “нові віяння”. Адже з літа вони перестали отримувати дотації, які, до речі, були закладені в бюджет на 2019 рік! Розпочався тотальний розпродаж державних підприємств, велика кількість з яких є саме в агросекторі. І, під ялинку, так би мовити, монобільшість намагається “протягнути” закон про ринок землі.

Нагадаю, що в першому читанні законопроект №2178-10 було прийнято Аграрним комітетом з УСІМА МОЖЛИВИМИ порушеннями! За закритими дверима і тільки обмеженим колом “зацікавлених” депутатів. До другого читання ми вже не дали їм цього зробити. Опозиція заблокувала засідання аграрного комітету і змусила керівництво Верховної Ради підписати меморандум щодо порядку проходження законопроекту №2178-10 «Про обіг земель сільськогосподарського призначення». На сьогодні керівництво слуг народу чи не кожного дня змінює кількість поданих правок спочатку 4,5 тисячі, на другий день вже 2 тисячі правок. Правки зникають та з’являються “самі собою” і апарат відмовляється нести за це відповідальність.

Не кажучи вже про те, що цей законопроект веде до знищення сільського господарства, від його дії постраждають насамперед фермери та дрібні сільгосптоваровиробники. Відкриття ринку землі фактично позбавить орендарів землі, на якій вони працюють тривалий час і в розвиток якої вкладали інвестиції. Дрібні сільгоспвиробники опиняться в нерівних умовах із великими покупцями, а це означає, що фермерства в Україні не буде.

Тому, наразі головним «здобутком» нової Команди можна назвати лише максимальну концентрацію влади. По всім іншим напрямам уряд та монобільшість демонструють його політичну слабкість. Якщо під час передвиборчої кампанії відеоролики та популістичні заяви були ефективними, то реальна політика вимагає компетенції та сильних кадрів. Ані першим, ані другим нова влада похвалитись не може.

Аналізуємо, що буде далі.