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Кабмин направил 46 млн гривен на зарплаты врачам в регионах

Премьер назвал решение правительства "вынужденной акцией помощи местной власти".

Кабмин направил 46 млн гривен на зарплаты врачам в регионах
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров принял решение о начислении 46 млн гривен для ликвидации долгов по зарплате врачам.

Решение было принято на внеочередном заседании правительства, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов. Бюджетный комитет должен утвердить это решение", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 18 декабря Гончарук сообщил, что Кабмин направил 322 млн гривен на зарплаты шахтерам.

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