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Рада ратифицировала два договора в сфере инфраструктуры с ЕБРР и ЕИБ

Они позволят повысить безопасность на дорогах. 

Рада ратифицировала два договора в сфере инфраструктуры с ЕБРР и ЕИБ
Фото: надано Олексієм Матюшенком

Парламент 19 декабря ратифицировал два договора с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком развития и реконструкции в сфере инфраструктуры. Они позволят улучшить дороги и безопасность, сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Проекты называются "Электрификация железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосовка" и "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Первый предусматривает строительство второй колеи, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи. Второй будет направлен на безопасность Львова, Одессы, Днепра, Харькова, Киева и Каменец-Подольська, в него включается улучшение дорожных пересечений, инфраструктуры для общественного транспорта и велосипедов. Также будут обустроены объекты для уменьшения скорости в населенных пунктах и рядом со школами.

Ориентировочная стоимость проекта повышения безопасности дорог составляет 177 млн евро, из которых кредит ЕИБ – 75 млн евро по договору от 9 июля 2018, кредит ЕБРР – 75 млн, подписание договора планируется в 2020 году. Еще 27 млн привлекут из средств городов.  

Напомним, советник премьер-министра Украины Юрий Голик заявил, что правительству удалось привлечь 900 миллионов евро от ЕБРР и ЕИБ для строительства 340 километров дорог в 5 областях Украины. 

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