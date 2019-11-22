ЕБРР и ЕИБ выделят для реконструкции автодороги Киев-Одесса €900 млн

За эти деньги отремонтируют 340 км в пяти областях.

Европейский банк реконструкции и развития на реконструкцию автодороги M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях протяженностью 314 км на сумму до 450 млн евро.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти и премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня, 22 ноября в Лондоне подписали меморандум о взаимопонимании по проекту реконструкции автодороги M05 Киев-Одесса, а также строительства северного участка обхода вокруг Львова протяженностью 23 км.

Фото: twitter.com/EBRD

Проект будет осуществлять "Укравтодор". В рамках этого проекта ЕБРР также будет поддерживать усиление корпоративного управления и борьбы с коррупцией в агентстве, реформирование украинского дорожного сектора и реализацию мероприятий по повышению дорожной безопасности.

Предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение всего процесса анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействия на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов Советом директоров ЕБРР.

Обновление 18:04. Гончарук также подписал финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по этому же проекту на такую же сумму 450 млн евро.

"Подписал сегодня Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Меморандум о взаимопонимании между правительством и ЕБРР о совместной реализации проекта. Оба документа на сумму по 450 млн евро - в целом 900 млн евро! На что конкретно пойдут деньги? На реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова. Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности", - заявил Гончарук в фейсбуке.

Напомним, в конце октября ЕБРР и Кабмин подписали меморандум о финансировании региональных дорог.

Меморандум дает начало сотрудничества между правительством Украины и ЕБРР с целью создания правовой, регуляторной, финансовой и институциональной базы по развитию региональных дорог для обеспечения связи и удовлетворения потребностей местных громад по всей стране.