​Гостаможня запустила новую онлайн-систему жалоб

Государственная таможенная служба запустила новую онлайн-систему жалоб - cc.customs.gov.ua.
Об этом сообщил начальник ведомства Максим Нефьодов.
"Сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде «снизьте пошлины» или «расскажите, как импортировать белых медведей». На такое отвечать не будем", - написал Нефьодов в фейсбуке.
Система сейчас работает в тестовом режиме, с декабря ее планируют интегрировать в общий контактный центр Кабинета министров.
Рассмотрение жалоб по работе таможни будет занимать до 5 рабочих дней. "Попытаемся отвечать по существу, человеческим языком. Вся коммуникация исключительно в электронной форме", - написал Нефьодов.
Напомним, что в начале ноября Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей.