​Гостаможня запустила новую онлайн-систему жалоб

Система работает в тестовом режиме, отвечать будут за пять рабочих дней.

Государственная таможенная служба запустила новую онлайн-систему жалоб - cc.customs.gov.ua.

Об этом сообщил начальник ведомства Максим Нефьодов.

"Сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде «снизьте пошлины» или «расскажите, как импортировать белых медведей». На такое отвечать не будем", - написал Нефьодов в фейсбуке.

Система сейчас работает в тестовом режиме, с декабря ее планируют интегрировать в общий контактный центр Кабинета министров.

Рассмотрение жалоб по работе таможни будет занимать до 5 рабочих дней. "Попытаемся отвечать по существу, человеческим языком. Вся коммуникация исключительно в электронной форме", - написал Нефьодов.

Напомним, что в начале ноября Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей.