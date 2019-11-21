Вопрос номер один - это финансирование процесса приватизации земли, - Леонид Козаченко

По словам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, все, кто хочет иметь отношение к рынку земли, кроме крупных холдингов, ставят сегодня один вопрос: где взять деньги на покупку земли и как профинансировать процесс приватизации. Об этом он заявил в ходе круглого стола "Битва за землю. В поисках компромисса" в Институте Горшенина.

“Ни один украинский банк не может предоставить кредит на выгодных условиях на 5-10 лет. Все программы, которые были предложены Мировым банком, иностранными банками, если их сложить - то максимум 5% субъектов, которые хотят принимать участие в приватизации, смогут получить эти ресурсы. И это финансирование будет очень дорогим, даже несмотря на государственные субсидии, которые покрывают лишь малую часть от необходимого. Если вы возьмете кредит на 10 лет под 25% годовых и уверены, что вам компенсируют 20% стоимости, то будете ли вы его брать? И какая окупаемость такого финансового ресурса? Поэтому вопрос номер один - это финансирование процесса приватизации”, - сказал Леонид Козаченко.

По его словам, единственным ресурсом, который мог бы решить эту проблему, является государственная земля с/х назначения, которую сейчас хотят передать громадам.

“Это должны быть массивы - по 2, 5, 20 тысяч га. Это лучшая земля, которую государство отобрало для себя, и продаваться она будет в два раза дороже, чем земля мелких собственников. И именно эта земля будет расти в цене, если будет либеральный рынок - она, по оценкам экспертов, вырастет в 3-4 раза. Ее стоимость, по некоторым оценкам, можно оценить в 15 миллиардов долларов. Чтобы запустить процесс и обеспечить доступ к нему и большим, и средним, и малым игрокам рынка, нужно минимум 15 миллиардов долларов. Потому что если мы создадим самый оптимальный инструмент финансирования - ипотечный земельный банк - и он получит под 1% годовых ресурс на минимум 10 лет, и будет выдавать средства под 2% годовых любым участникам рынка, то все будут заинтересованы получать финансирование именно здесь, а не за рубежом, - подчеркнул президент Украинской аграрной конфедерации.