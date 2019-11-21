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Россия планирует запустить "Северный поток - 2" в середине 2020 года

Газопровод предназначен для поставок газа в обход Украины.

Россия планирует запустить "Северный поток - 2" в середине 2020 года
Фото: ИноСМИ

Россия планирует запустить газопровод "Северный поток - 2" в середине 2020 года.

Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Козак, пишет ТАСС.

"В середине следующего года", - сказал он, отвечая на вопрос, когда заработает газопровод "Северный поток - 2".

Министр энергетики РФ Александр Новак раньше говорил, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года.

"Северный поток-2" проложен по дну Балтийского моря. После завершения строительства он соединит поставщиков в России с потребителями в Европе и может сделать ненужной ГТС Украины. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром".

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