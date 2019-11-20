«Стратегия голубого океана»: как в Украине бизнес уже пользуется важными советами профессора Чана Кима

18 ноября один из самых престижных глобальных рейтингов Thinkers50 в Лондоне огласил победителей 2019 года – лучшими мыслителями мира в сфере управления стали профессора Чан Ким и Рене Моборн - содиректора «Института стратегии голубого океана» INSEAD и авторы бестселлера Blue Ocean Shift: Beyond Competing. Предвосхищая это событие, 16 ноября всемирно известный профессор Чан Ким выступил в Киеве с лекцией о стратегии эффективного управления. По его словам, найти свой «голубой океан» может и бизнес, и правительство, для этого нужно лишь сконцентрироваться на новых идеях и их воплощении. Ведь не только за рубежом, но и в Украине есть компании, которые уже нашли свои «голубые океаны».

Профессор Чан Ким уверен: денег в мире очень много, и любая страна может получить деньги инвесторов. Вопрос только в одном: есть ли у страны идеи, способные заинтересовать, привлечь внимание обладателей капитала? Во время своего выступления в Киеве Чан Ким рассказал, что «голубой океан» - это сфера деятельности компании, которая выходит за рамки обычной ее деятельности, то есть, за рамки стандартной конкуренции, в которой находится компания. Для этого компания концентрируется на идее, которая находится вне стандартного конкурентного поля, и в своем «голубом океане» такая компания-изобретатель становится монополистом, способным заработать свой миллиард.

Он убежден: креативность, мотивированная команда, инновации, технологии, разработка понятной стратегии – вот то, что нужно бизнесу для эффективного движения к успеху. То же самое профессор относит и к странам, которые хотят развиваться. «В своей книге я отметил пять факторов, как перейти к «голубому океану». Это – самое важное. И так страна может совершить свой прорыв. Первый фактор – это все должны понимать, где мы находимся сейчас, в какой точке. Второй – где мы хотим находиться. Третий – способы, как дойти туда, куда нам нужно. Четвертый фактор тоже очень важен – коммуникация, эффективная коммуникация с обществом, которое должно понимать планы и намерения своего правительства. Ну и пятый фатор – национальная стратегия, как именно можно внедрить изменения с наименьшими потерями денег налогоплательщиков», - отметил Чан Ким. Профессор отметил, что перед Украиной сегодня стоит много вызовов, но эти вызовы предоставляют и возможности стране.

По мнению профессора, страна может совершить прорыв при помощи пяти факторов

«Нестабильная среда - это лучшее время и возможность учиться, творить и менять свое будущее. И именно сейчас Украина имеет возможность перейти от «красного» океана к «голубому». То есть выйти из парадигмы жесткой конкуренции и сконцентрировать свои усилия на рынках, где нет конкурентов, но есть огромный потенциал для развития. Сегодня Украина имеет все предпосылки, чтобы найти для себя новые возможности, которые сделают ее мощным игроком в Европе. Инновации и наука способны помочь в этом», - уверен профессор.

Всемирно известный профессор Чан Ким выступил в Киеве с лекцией

Во время панельной дискуссии «Value Innovation in Central and Eastern Europe» Чан Ким, министр экономразвития Тимофей Милованов, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и предприниматель Василий Хмельницкий (UFuture) говорили об украинских «голубых океанах» и о препятствиях на пути к ним.

По словам Максима Тимченко, постоянные инвестиции в инновационные разработки позволили ДТЭК стать лидером энергетики Украины. И как следствие - начать активно развивать «голубые океаны» новых рынков и возможностей.

Он подчеркнул, что Украина и ее люди - это бесконечный источник инноваций и возможностей. «Сегодня инновации меняют мир. Для Украины они могут стать тем инструментом, который обеспечит экономический прорыв и энергетическую независимость», - убежден генеральный директор ДТЭК.

Участники панельной дискуссии обсуждали украинские "голубые океаны"

В подтверждение этого тезиса, в рамках мероприятия была представлена аллея стартапов и инновационных разработок – уникальных разработок, которые могут использоваться на производстве уже сейчас. Например, Teslasuit, Drone.ua, 482.solutions, AXDRAFT, EverScan, Fabricator, a-Gnostics, ALT, Berize voice Bot, TechNovator, Cardiomo. По мнению спикеров, это и есть украинские «голубые океаны».