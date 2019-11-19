Набсовет "Укрзализныци" ответил на критику Гончарука

"Несмотря на то, что многое сделано, мы признаем, что сделать надо еще больше".

Наблюдательный совет "Укрзализныци" ответил на критику премьер-министра Алексея Гончарука, который заявил о тотальной коррупции в компании.

В отчете набсовета о результатах управления говорится, что компания тесно сотрудничает с правоохранительными органами с целью борьбы с коррупцией.

"Несмотря на то, что многое сделано, мы признаем, что сделать надо еще больше, и в этом контексте мы приветствуем любую конструктивную критику и указания нам на недостатки как ценный вклад в улучшение показателей компании", - говорится в заявлении.

Члены наблюдательного совета отметили, что "Укрзализныця" за последние два года заметно улучшила финансовый результат и повысила свою прозрачность.

"Все финансовая, инвестиционная и аудиторская отчетность сейчас публикуется онлайн. Компания вернулась к прибыльности, которую демонстрирует на протяжении последних 2 лет, не получая при этом государственных субсидий за убыточные пассажирские перевозки, и остается крупным налогоплательщиком. Мы удачно разместили еврооблигации на сумму 500 млн долларов США, что позволило в значительной степени снизить расходы на финансирование", - заявил набсовет.

В отчете наблюдательный совет также сообщает, что начиная с 2018 года в тесном сотрудничестве с правлением компании были приняты ключевые документы: Устав, Кодекс этики, Политика предотвращения и противодействия коррупции. Наблюдательный совет также принимал участие в разработке политики осуществления государственной собственности по "Укрзализныце" и долгосрочной стратегии "Укрзализныци".

Кроме того, летом 2019 года наблюдательный совет прекратил полномочия четырех из семи членов правления и отобрала новые кандидатуры для их назначения правительством. "Сегодня правление в новом составе нацелено централизовать все ключевые решения от различных региональных подразделений до уровня центрального аппарата вместе с основными бизнес-вертикалями Общества для более эффективного и слаженного принятия решений и усиления контроля в будущем", - говорится в отчете.

Члены наблюдательного совета также отметили прогресс компании в предотвращении и борьбе с коррупцией.

"Менеджмент компании взял на себя обязательства сосредоточиться на искоренении коррупции. С этой целью компания на конкурсной основе провела отбор трех новых руководителей: директора по закупкам, руководителя по комплаенсу и руководителя по управлению рисками", - отметил набсовет.

Также наблюдательный совет запустил внутреннюю анонимную горячую линию, на которую железнодорожники могут сообщать о случаях коррупции. Вскоре будет внедрена и внешняя линия для общественности.

Напомним, 10 января 2019 Кабинет министров назначил исполняющего обязанности главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова постоянным руководителем компании.