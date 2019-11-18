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В Институте Горшенина состоится круглый стол "Битва за землю. В поисках компромисса"

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua.

В Институте Горшенина состоится круглый стол "Битва за землю. В поисках компромисса"
Фото: pridnestrovie-daily.net

21 ноября (четверг) 2019 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Битва за землю. В поисках компромисса».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

  1. Основные положения проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, принятого ВРУ в первом чтении.
  2. Каков механизм продажи земли, предусмотренный проектом закона?
  3. Насколько принятый в первом чтении законопроект защищает всех участников рынка от земельных спекуляций? Насколько учитывает коррупционные риски?
  4. Какие последствия будет иметь разрешение компаниям, которые имеют иностранных инвесторов, покупать земли сельхозназначения?
  5. Каким образом будет определяться стоимость земли? Какие важные факторы должны быть учтены при ценообразовании?

Участники круглого стола:

  • Роксолана Пидласа, народный депутат Украины ( «Слуга народа»)
  • Вадим Ивченко, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»)
  • Андрей Мартын, старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ Кабинета Министров Украины
  • Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации
  • Лилия Тимакина, директор по юридическим вопросам агрохолдинга "Астарта-Киев»
  • Алексей Сидоров, директор по стратегии и развитию компании Agromino
  •  Андрей Голуб, старший юрист ООО «Юридическая и патентная фирма «Грищенко и партнеры»

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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