21 ноября (четверг) 2019 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Битва за землю. В поисках компромисса».
Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua.
Вопросы к обсуждению:
- Основные положения проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, принятого ВРУ в первом чтении.
- Каков механизм продажи земли, предусмотренный проектом закона?
- Насколько принятый в первом чтении законопроект защищает всех участников рынка от земельных спекуляций? Насколько учитывает коррупционные риски?
- Какие последствия будет иметь разрешение компаниям, которые имеют иностранных инвесторов, покупать земли сельхозназначения?
- Каким образом будет определяться стоимость земли? Какие важные факторы должны быть учтены при ценообразовании?
Участники круглого стола:
- Роксолана Пидласа, народный депутат Украины ( «Слуга народа»)
- Вадим Ивченко, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»)
- Андрей Мартын, старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ Кабинета Министров Украины
- Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации
- Лилия Тимакина, директор по юридическим вопросам агрохолдинга "Астарта-Киев»
- Алексей Сидоров, директор по стратегии и развитию компании Agromino
- Андрей Голуб, старший юрист ООО «Юридическая и патентная фирма «Грищенко и партнеры»
Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина
Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).