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Стать хозяевами своей земли

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.

Фото: Макс Левин

До 1 января 2024 года он вводит запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли (право долгосрочного или бессрочного использования чужого земельного участка сельхозназначения, которое может быть отчуждено или передано по наследству), и которые зарегистрированы в Украине свыше трех лет.

Приветствую снятие моратория на землю, длившегося 17 лет, который не позволял людям пользоваться своими активами, нарушал их право собственности. В тоже время считаю, что с принятием законопроекта во втором чтении спешить не надо. Спешка – плохой советчик. Надо каждый пункт законопроекта выверить.

Несомненно, при открытии рынка земли найдутся те, кто захочет скупить земли больше, чем положено, и будут делать это с помощью разных механизмов. Поэтому к вопросу концентрации земли должно быть приковано особое внимание. В настоящее время законопроект ограничивает концентрацию земли на уровне 35% в пределах объединенных территориальных обществ, 8% – в пределах области, 0,5% (около 200 тыс. га) в пределах государства.

Кроме того, я бы выделила четыре категории потенциальных покупателей земли, к каждому из которых был бы свой подход: физлица, физлица-предприниматели, юрлица и иностранцы. Для физлиц и предпринимателей должно быть ограничение относительно выделения земли в одни руки. Такие сделки можно отследить в системе финмониторинга. Поэтому рынок земли для физлиц и фермеров будет достаточно понятным и контролируемым: подтверждаются источники их доходов. Так как иностранцы могут приобретать землю через кого-то, следует ограничить и такую возможность.

Мне кажется, при проведении земельной реформы целесообразно использовать опыт Польши, где запретили приобретать землю иностранцам и разрешили юрлицам, имеющим в сельском хозяйстве опыт не менее трех лет.

Учиться на ошибках можно было бы в рамках пилотных проектах по рынку земли в отдельно взятых регионах страны. Украине следует ориентироваться на мелких фермеров и стимулировать их развитие льготными кредитными программами.

Галина Хейло Галина Хейло , Фундатор финансово-аналитического центра "Трансформация", член Рады АУБ, банкир
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