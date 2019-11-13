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При открытии рынка земли один гектар будет стоить около $2200, -замминистра экономики

"Если исходить из ограниченной модели, это будет максимум $1500".

При открытии рынка земли один гектар будет стоить около $2200, -замминистра экономики
Фото: allkharkov.ua

При открытии рынка земли в Украине, один ее гектар будет стоить в среднем $2200. Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в интервью Радио НВ.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется" только украинцы покупают ")", - рассказал Высоцкий.

Напомним, на фракции "Слуга народа" Зеленский обещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции законопроекта №2178-10. Ранее президент обнародовал видеообращение, в котором заявил, что власти проведут референдум о продаже земли иностранцам.

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